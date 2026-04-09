Desmantelan en Sonora túnel utilizado para el tráfico de personas hacia EU

Hallazgo Túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad. (SSPC)

Autoridades inhabilitaron un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Estados Unidos, utilizado para el contrabando y tráfico de personasen Nogales, Sonora.

En el lugar se detuvo a una persona relacionado en actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo.

Los agentes de seguridad identificaron un inmueble en la colonia Centro, vinculado con un grupo delictivo generador de violencia.

Al ingresar, el personal localizó una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada. En el lugar fue detenida una persona, a quien se le aseguraron 21 cartuchos útiles.