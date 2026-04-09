IMSS lanza aviso sobre tortillas: esta es la cantidad máxima que puedes comer sin afectar tu salud

Las tortillas no solo son el alma de la comida mexicana, también son una fuente importante de energía. Sin embargo, como todo en la vida, el equilibrio es importante.

De acuerdo con el IMSS, una persona con actividad física moderada puede consumir entre 6 y 7 tortillas al día sin comprometer su salud, siempre y cuando formen parte de una dieta balanceada.

Para quienes tienen menor actividad física, la cifra se reduce ligeramente, rondando entre 4 y 6 tortillas diarias, dependiendo del estilo de vida y necesidades energéticas.

¿Por qué no deberías abusar de las tortillas?

Aunque son nutritivas, las tortillas también aportan carbohidratos y calorías. Cada pieza contiene aproximadamente 68 a 70 calorías, lo que puede sumar demasiado si no se controla su consumo.

El exceso puede derivar en:

Aumento de peso

Consumir más tortillas de las necesarias puede generar un superávit calórico.

Riesgo metabólico

Personas con diabetes o problemas de glucosa deben moderar su ingesta, ya que los carbohidratos impactan los niveles de azúcar en sangre.

Desequilibrio en la dieta

Si se consumen junto con otros carbohidratos como pan o pasta, se rompe el balance nutricional recomendado.

¿Es realmente bueno comer tortilla?

La tortilla también juega del lado de la salud cuando se consume con cabeza.

Entre sus beneficios destacan:

Aporta calcio, fibra y energía sostenida

Es base de una alimentación tradicional mexicana

Puede integrarse en dietas equilibradas

El IMSS incluso recomienda consumirlas sin freír y preferentemente calentadas en comal, para conservar sus propiedades.

La clave está en el equilibrio y en cómo las comes

Especialistas coinciden en que lo ideal es:

Distribuirlas durante el día

Acompañarlas correctamente: mejor con proteínas, verduras y grasas saludables.

Ajustarlas a tu estilo de vida: no es lo mismo una persona sedentaria que alguien que hace ejercicio diario.

En resumen: