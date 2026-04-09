Incendio en almacén de Coque en Refinería de Dos Bocas desata alarma entre lugareños

Pemex reportó que el siniestro se registró en el almacén de Coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas y sin reporte de víctimas (Redes sociales)

Pemex — En estado de alerta se encuentran trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y habitantes de comunidades cercanas a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, el registrarse un incendio en una de las bodegas de Coque en el interior de este complejo petrolero sin que hasta el momento se reporten víctimas.

Personal de Pemex reportó que equipos de atención de emergencia se encuentran en el lugar del siniestro para controlar la situación, por lo que se activaron los protocolos internos de seguridad en la refinería.

La empresa productiva del estrado destacó en un mensaje emitido en sus redes sociales, que el suceso de esta tarde se trata de un incendio en la bodega de Coque, por lo que “todos los cuerpos de emergencia de la zona están atendiendo” esta emergencia.

La alerta por este siniestro detonó luego de que vecinos de comunidades cercanas a la refinería publicaran en redes sociales videos de una intensa columna de humo negro que se hizo visible desde distintos puntos del complejo petrolero.

Algunos videos exhiben fuego en una parte de la estructura de la refinería, lo que incrementó la preocupación entre vecinos de la zona sobre el posible riesgo que corren en la zona.

En un inicio se señaló que el fuego comenzó en la planta coquizadora, sin embargo, Pemex aclaró que la conflagración comenzó en la bodega de coque, que es un subproducto sólido de la refinación de crudo.

Este suceso es el segundo de su tipo que se registra en un mes, luego del que aconteció el pasado 18 de marzo en el área 1 de almacenamiento de hidrocarburos, evento en el que perdieron la vida 5 personas sin vida, de acuerdo con Pemex.

La Crónica de Hoy 2026