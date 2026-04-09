Integran a Astrid Martín del Campo al Salón de la Fama del Ajedrez del país

Astrid Martín del Campo Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación Deportiva de Ajedrez de la UNAM

La vicepresidenta de la Asociación Deportiva de Ajedrez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Astrid Martín del Campo Cárdenas, fue integrada al Salón de la Fama del Ajedrez del país en Ciudad Juárez, en la categoría Ajedrecista Femenino. También el 29 de marzo recibió el reconocimiento físico que la oficializa como integrante en el Club de Ajedrez.

“Es un honor ser galardonada este año. Nombramientos como este son importantes porque reconocen la trayectoria de los ajedrecistas y promueven al deporte, que todo el mundo vea que es para todas las edades. Es fundamental seguir impulsando el ajedrez, sobre todo entre los jóvenes”, expresó Martín del Campo.

La Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) recordó que en marzo de 2025, Astrid Martín del Campo recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, convirtiéndose en la primera académica del deporte de la Universidad Nacional en obtenerlo. Ese mismo año, también recibió el título de Maestra FIDE Femenina, otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.

“Vivimos tiempos difíciles, con problemáticas a nivel mundial y nacional. Brindar espacios donde la juventud se sienta cómoda y pueda disfrutar de un deporte o de la actividad que más le guste es fundamental. El ajedrez es una oportunidad para ello”, afirmó la vicepresidenta de la asociación.

Astrid Martín del Campo comanda al equipo de ajedrez de la UNAM. En la etapa Regional del Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026, logró la clasificación de Paulina Jarillo González, alumna de la Facultad de Ingeniería; Karen Luna Lara, de la FES Aragón; y Tlatoani López Altamirano, de la FES Aragón, a la fase nacional del certamen.

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