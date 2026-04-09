Olga Sosa propone protocolo nacional para frenar la trata de personas y delitos sexuales en hoteles

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Turismo

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Turismo con el objetivo de establecer un protocolo nacional dirigido a hoteles en todo el país, enfocado en la prevención de la trata de personas y delitos sexuales.

La propuesta plantea que los establecimientos de hospedaje adopten mecanismos específicos para detectar y actuar ante posibles situaciones de riesgo, con el fin de convertirlos en espacios de alerta temprana que contribuyan a la protección de víctimas, sin asumir funciones de seguridad pública.

¿Qué dice la iniciativa de Olga Sosa?

El planteamiento legislativo establece que los prestadores de servicios turísticos deberán implementar medidas de prevención, identificación y atención ante posibles casos de violencia, trata de personas o delitos sexuales.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo consiste en dotar al personal hotelero de herramientas básicas que permitan reconocer señales de riesgo y activar protocolos adecuados para salvaguardar la integridad de los huéspedes, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“No se trata de convertir a los hoteles en policías, sino de darles herramientas básicas para actuar ante señales claras de riesgo y proteger la integridad de las personas, especialmente mujeres y niñas, niños y adolescentes”, señaló la senadora tamaulipeca, Olga Sosa.

La propuesta se presenta en un momento de alta afluencia internacional hacia México. Durante 2025, el país registró la llegada de 47.8 millones de visitantes extranjeros, mientras que en enero de 2026 se contabilizaron 8.8 millones de turistas internacionales.

Este incremento se vincula con la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que prevé atraer a millones de visitantes adicionales, lo que eleva la necesidad de reforzar los estándares de seguridad en el sector turístico.

La iniciativa contempla que la Secretaría de Turismo, en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia, emita lineamientos para la implementación del protocolo a nivel nacional.

Además, se prevé el desarrollo de programas de capacitación dirigidos al personal de hoteles, con el fin de fortalecer sus capacidades para identificar y atender posibles situaciones de riesgo.