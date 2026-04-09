¿Qué pasa si no vinculo el celular con el CURP? Todo sobre la disposición oficial

Desde enero de 2026, en México es obligatorio vincular cada línea de teléfono celular a la CURP del usuario como parte de un nuevo registro nacional impulsado por autoridades de telecomunicaciones.
La medida busca eliminar el uso de líneas anónimas y reducir delitos como extorsión y fraude telefónico, por lo que aplica tanto para líneas nuevas como para números ya existentes.
¿Qué pasa si no haces el registro?
Si no vinculas tu número con tu CURP dentro del plazo establecido, tu línea será suspendida.
Esto significa que:
- No podrás hacer llamadas
- No podrás enviar mensajes
- No tendrás acceso a datos móviles
Sin embargo, el número no se elimina por completo, ya que seguirá permitiendo llamadas de emergencia o contacto con tu operador.
¿Desde cuándo pueden bloquear tu línea?
Las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar el registro.
A partir de ese momento, las compañías telefónicas podrán suspender las líneas que no estén vinculadas a una identidad.
Un detalle importante es que, aunque la línea sea suspendida, los cargos podrían seguir generándose, especialmente en planes de renta.
Esto ha generado dudas entre usuarios, ya que podrían seguir pagando por un servicio que no pueden utilizar hasta completar el registro.
¿Se puede recuperar la línea?
Para reactivar el servicio, solo necesitas completar el proceso de vinculación con tu CURP y una identificación oficial. Una vez hecho, la línea vuelve a funcionar normalmente.
¿Por qué es obligatorio?
El gobierno implementó esta medida para tener identificados a los usuarios de cada línea telefónica y así combatir delitos que se cometen mediante llamadas o mensajes.
Con este registro, cada número estará asociado a una persona física o moral, lo que facilita rastrear responsabilidades en caso de actividades ilícitas.