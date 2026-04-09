Roberto Velasco traza ruta diplomática enfocada en la defensa de la soberanía, protección consular e impulso económico

Roberto Velasco Secretario de Relaciones Exteriores

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, delineó las prioridades que guiarán su gestión al frente de la diplomacia mexicana, centradas en la defensa de la soberanía nacional, protección consular y el impulso al crecimiento económico.

Durante un mensaje dirigido al personal de la Cancillería y a quienes representan a México en el extranjero, el funcionario estableció que la política exterior se concibe como una herramienta directa para generar bienestar, prosperidad compartida y condiciones de dignidad para la población.

Velasco Álvarez planteó una agenda estructurada en tres pilares: la defensa de la integridad territorial, el fortalecimiento económico a través de cadenas de valor y oportunidades de inversión, además de la protección de los mexicanos en el exterior.

El secretario subrayó que la diplomacia deberá traducirse en beneficios concretos, tanto en oportunidades de desarrollo para el país como en mecanismos efectivos de protección consular. Esta visión busca vincular la política exterior con resultados tangibles en empleo, reducción de desigualdades y crecimiento sostenido.

Política exterior al servicio del país

Desde la sede de la Cancillería, el funcionario enfatizó que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo parte de la premisa de que la acción internacional debe responder a las necesidades internas del país.

En ese sentido, destacó que la diplomacia mexicana deberá mantener un equilibrio entre principios históricos y una ejecución pragmática, con capacidad de adaptarse a los retos globales sin perder su base soberana.

El secretario agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum Pardo, así como la ratificación otorgada por el Senado de la República, elementos que, señaló, consolidan el inicio de una nueva etapa en la política exterior.

Asimismo, reconoció el papel del Servicio Exterior Mexicano como una estructura clave para ejecutar esta estrategia, destacando su experiencia, lealtad institucional y presencia en embajadas, consulados y misiones permanentes.

SRE: Consejo de exembajadores para planeación estratégica

Como parte de su plan de trabajo, Velasco Álvarez anunció la creación de un grupo asesor integrado por exembajadores de carrera retirados, con el objetivo de fortalecer el análisis del entorno internacional y la planeación de largo plazo.

Este equipo será coordinado por el embajador Juan José Gómez Camacho, académico de la Universidad Johns Hopkins, quien encabezará los trabajos orientados a enriquecer la memoria institucional y aportar perspectivas estratégicas.