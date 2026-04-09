Se estanca representación de jóvenes en Parlamentos: Unión Interparlamentaria

Presencia de jóvenes en Parlamentos se estanca

La participación de los jóvenes en los Parlamentos del Mundo se ha estancado. Por primera vez en más de un decenio, no se ha observado ningún incremento en la representación de los jóvenes en los parlamentos a escala mundial, según el informe bienal de la Unión Interparlamentaria (UIP),

El nuevo informe de la UIP revela que la proporción de parlamentarios que tienen 30 años de edad o menos continúa siendo el 2,8 %, es decir, sin ningún cambio desde el informe anterior elaborado en 2023. Es la primera vez desde 2014, cuando la UIP comenzó a registrar la participación de los jóvenes en la política, que los avances se han estancado.

De hecho, más de un tercio de las cámaras parlamentarias de todo el mundo (el 37,1 %) no cuenta con ningún parlamentario de 30 años de edad o menos.

En el informe se advierte que el hecho de que la mitad de la población mundial tenga menos de 30 años de edad y, sin embargo, haya tan pocos parlamentarios en esa franja etaria pone en riesgo a la democracia y el desarrollo.

La situación es especialmente cruda para las mujeres jóvenes. La proporción de parlamentarias que tienen 30 años de edad o menos ha descendido hasta el 1,2 % del conjunto de parlamentarios, desde el 1,4 % en 2023.

De forma similar, el porcentaje de parlamentarias con 40 años de edad o menos ha descendido desde el 7,9 % hasta el 6,9 %, a pesar de que la proporción de parlamentarios con 40 años de edad o menos ha aumentado levemente en 0,2 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 19,2 %.

Creciente insatisfacción de la generación Z

En el informe se señala que la falta de avances es especialmente perturbadora si se tiene en cuenta el mayor grado de movilización de los jóvenes, impulsados por inquietudes acerca de la inseguridad económica y la responsabilidad democrática, según se ha observado en protestas recientes en todo el mundo.

En el informe se argumenta que la ausencia de jóvenes en las cámaras parlamentarias, o su subrepresentación en ellas, socava la legitimidad de estas instituciones y debilita la confianza del público en la democracia.

La UIP es la organización internacional de los parlamentos nacionales. Fue fundada en 1889 como la primera organización política multilateral del mundo encargada de promover la cooperación y el diálogo entre todas las naciones.

En la actualidad, la UIP está compuesta por 183 parlamentos nacionales en calidad de miembros y 15 órganos parlamentarios regionales.