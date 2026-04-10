Abre INE proceso de selección de personal para organizar las elecciones más grandes que tendrá México en 2027

CDMX — El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso más importante para la selección de 22 vacantes en organismos electorales de 15 estados de la República Mexicana. Para validarlo contará con el apoyo de instituciones de educación superior, lo que garantiza los mejores árbitros locales, seleccionados con el mayor rigor posible.

El INE tiene, entre sus atribuciones, la integración de los consejos generales de los Organismos Públicos Locales (OPL), de las distintas entidades federativas del país, concretamente las presidencias de consejerías y los consejeros electorales.

El pasado 26 de marzo, el pleno del Consejo General aprobó las convocatorias para el proceso de selección y designación de las presidencias de los OPL de Campeche, Colima, Coahuila y Tamaulipas, así como de las consejerías electorales de Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

“Es prioridad conformar las estructuras electorales que tendrán la misión de organizar con excelencia el proceso electoral 2026-2027 en todo el país”, indicó el órgano autónomo en un comunicado.

Derivado de la conclusión, así como de procesos de selección y designación declarados desiertos, actualmente en 15 organismos existe la vacancia de 22 cargos, es decir, cuatro presidencias y 18 consejerías.