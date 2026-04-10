Abren vacantes para trabajar en el Mundial 2026 en México con sueldo de casi 10 mil pesos Conoce cómo postularte para el programa Jóvenes Embajadores del Mundial y ganar casi 10 mil pesos mensuales (Imagen hecha con IA)

Cada vez se acerca más el Mundial 2026, en donde México será uno de los países anfitriones, y ya hay vacantes de trabajo abiertas para que los jóvenes puedan participar.

Como parte de las estrategias del Gobierno de México para acercar la Copa del Mundo 2026 a las personas, a través de Jóvenes Embajadores del Mundial, los nuevos aprendices podrán incorporarse a actividades relacionadas con este evento internacional, mientras reciben un pago mensual.

¿De qué tratan las vacantes para el Mundial 2026?

Jóvenes Embajadores del Mundial forma parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que se busca que nuevos aprendices se incorporen a actividades relacionadas con el Mundial 2026, mientras reciben un sueldo mensual de $9 mil 582 pesos.

Durante este programa los jóvenes recibirán capacitación y trabajarán en actividades relacionadas con turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes durante el Mundial de la FIFA 2026.

Los centros de trabajo para estas nuevas vacantes se encuentran concentrados en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Del mismo modo, tras la finalización del Mundial 2026, los aprendices continuarán recibiendo capacitación hasta que finalicen los 12 meses que dura el programa, mientras siguen recibiendo un sueldo, además de contar con seguro médico del IMSS durante ese tiempo.

Requisitos para postularte a los empleos del Mundial

Para poder formar parte de Jóvenes Embajadores del Mundial, solo tienes que cumplir con estos requisitos:

Tener de 18 a 29 años

No estar estudiando

No estar trabajando

Aplicar a un centro de trabajo incorporado a Jóvenes Embajadores del Mundial

Guía de registro: Paso a paso para aplicar en Jóvenes Embajadores del Mundial

El pasado 1 de abril comenzó el registro para Jóvenes Embajadores del Mundial y aunque no existe una fecha límite para vincularte, las vacantes están sujetas a disponibilidad.

Por lo que, si estás interesado y aún no te has registrado, aquí te decimos cómo hacerlo:

Ingresar al sitio de Jóvenes Construyendo el Futuro y registrarte en la plataforma

y registrarte en la plataforma Revisar las vacantes disponibles y sus actividades a realizar, para postularte en la que más se acerque a tus intereses

y sus actividades a realizar, para en la que más se acerque a tus intereses Subir los documentos que la plataforma te solicite, como tu identificación oficial, comprobante de domicilio y una fotografía

y una Contactar al responsable del centro de trabajo para acordar una entrevista

En los siguientes días deberás estar al pendiente de tus notificaciones, pues recibirás una respuesta en un máximo de 4 días naturales.