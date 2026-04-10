Agricultores y transportistas suspenden diálogo con Segob; amagan boicot al Mundial 2026

Agricultores y transportistas rompen diálogo con Segob Palacio de Cobián en Bucareli (RRSS)

Con candados y cadenas en los accesos, agricultores y transportistas se retiraron este viernes 10 de abril de la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin lograr un acuerdo con el Gobierno Federal, luego de más de cuatro horas de espera y meses de negociaciones de las que dicen están estancadas.

Desde las afueras del Palacio de Cobián en Bucareli, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano lanzaron una advertencia acerca de que si no hay solución a sus demandas, podrían escalar las protestas hasta afectar el Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Que no se les olvide, y este es mensaje para el gobierno, viene el mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo y bloqueemos ese evento donde verdaderamente se está yendo el recurso de este país para los organizadores, pero para el campo no hay ni un centavo”, advirtió Baltazar Valdez, dirigente del Frente en Sinaloa, al responsabilizar al gobierno de cualquier escalamiento del conflicto.

El desencuentro ocurre tras cuatro meses de diálogo sin resultados, y aunque se había previsto una mesa de negociación conjunta entre campesinos y transportistas, los manifestantes denunciaron que las autoridades han condicionado el encuentro al retiro de bloqueos carreteros y a reducir el número de representantes, lo que terminó por romper cualquier posibilidad de acuerdo.

Por otro lado, funcionarios federales —incluidos representantes de Agricultura, Infraestructura y el subsecretario César Yáñez Centeno— permanecían al interior del recinto, listos para dialogar, según algunas fuentes, sin embargo, las condiciones nunca coincidieron.

La molestia del sector viene de tiempo atrás pues los agricultores reclaman, entre otros puntos, la salida de granos básicos del Tratado de Libre Comercio, la creación de una banca de desarrollo para el campo y políticas de precios de garantía que den certidumbre a los productores.

A estas demandas se suman las del gremio de transportistas representado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes exigen mayor seguridad en carreteras, el fin de extorsiones y mejores condiciones en el precio de combustibles.

“Nosotros no queremos tomarnos la foto, no queremos el cafecito, queremos que haya solución porque mientras nuestros compañeros siguen siendo desaparecidos en carreteras, siguen siendo muertos, sigue habiendo corrupción”, expresó David Estévez, presidente nacional de la ANTAC, al denunciar que la violencia y la corrupción siguen marcando las rutas del país.

En paralelo, líderes del movimiento confirmaron la presencia de agricultores en puntos clave como Tlaxcala, Chihuahua y Sinaloa, listos para retomar las respectivas movilizaciones si no hay avances.

Por ahora, no hay postura oficial pública de Gobernación y mientras tanto, la tensión crece y el conflicto amenaza con escalar más allá de carreteras y casetas, hacia uno de los escenarios de mayor visibilidad de nuestro país internacional.