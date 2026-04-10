Beca Rita Cetina HOY 10 de abril 2026: quiénes reciben el pago este viernes y cuánto les depositan

La Beca Rita Cetina 2026 continúa su calendario de pagos, y este viernes 10 de abril tiene un ciclo de repartición bien definido.

Si estás esperando ese depósito, aquí te contamos quién cobra hoy, cuánto dinero reciben y cómo funciona este apoyo clave del gobierno.

¿Quién recibe el pago de la Beca Rita Cetina hoy 10 de abril?

Este viernes 10 de abril de 2026, el depósito corresponde a estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra:

Letra M

Así es: si tu apellido paterno comienza con M, hoy es tu día para ver reflejado el pago en tu tarjeta del Banco del Bienestar.

El esquema sigue un orden alfabético para evitar saturaciones y mantener el flujo de pagos organizado, una estrategia que ya es habitual en los Programas para el Bienestar.

Calendario completo de pagos de abril 2026

El depósito de la Beca Rita Cetina abril 2026 arrancó desde el 1 de abril y se extenderá hasta el día 16, quedando distribuido así:

1 de abril: A y B

6 de abril: C

7 de abril: D, E, F

8 de abril: G

9 de abril: H, I, J, K, L

10 de abril: M

13 de abril: N, Ñ, O, P, Q

14 de abril: R

15 de abril: S

16 de abril: T a Z

Este calendario corresponde al pago del bimestre marzo-abril, que se dispersa de forma escalonada durante la primera quincena del mes.

¿Cuánto dinero depositan de la Beca Rita Cetina?

El monto depende del nivel educativo y la situación familiar:

Secundaria

$1,900 pesos bimestrales por estudiante

$700 pesos adicionales por cada alumno extra en la familia

Primaria

Pago anual de $2,500 pesos para útiles y uniformes (nuevo esquema 2026)

En el caso de familias que ya recibían el apoyo previo, algunas continúan con el esquema bimestral de $1,900 pesos.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y quién puede recibirla?

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas, cuyo objetivo es evitar la deserción escolar y aliviar el gasto familiar.

Para acceder, se deben cumplir requisitos básicos como:

Tener hijos inscritos en primaria o secundaria pública

No recibir otra beca educativa federal simultánea

El apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza mayor control y transparencia en la entrega.

Lo que debes saber si aún no te cae el depósito

Si tu apellido no empieza con M, no hay razón para entrar en pánico. El calendario sigue su curso y tu pago llegará en la fecha correspondiente según la inicial de tu apellido.

Además, autoridades recomiendan evitar acudir antes de tiempo a sucursales para no generar filas innecesarias.