Boletos de la Copa del Mundo de Grupo Modelo: pasos y requisitos para participar por las 500 entradas del “Mundial Social”

Boletos de Grupo Modelo para el Mundial FIFA 2026 Este 10 de abril se lanzó una convocatoria para poder ganar entradas a la Copa del Mundo en México.

La carrera por conseguir un boleto para partidos del Mundial FIFA 2026 ha sido todo una problemática desde el año pasado debido a su poca disponibilidad y a sus altos precios, especialmente a aquellos que involucran a la Selección Mexicana. Ahora, Grupo Modelo, uno delos patrocinadores del torneo, estará poniendo 500 boletos en concurso para poder asistir a este evento desde las gradas. Esto es lo que tienes que saber.

Grupo Modelo anuncia 500 boletos para el Mundial FIFA 2026

Mientras nos acercamos al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa mexicana Grupo Modelo anunció una iniciativa mediante la cual entregará 500 boletos para partidos que se disputarán en territorio nacional. El anuncio se realizó como parte de un convenio presentado por el gobierno federal dentro del programa denominado “Mundial Social”, enfocado en promover la participación comunitaria a través del deporte

La entrega de estos 500 accesos forma parte de una estrategia más amplia que combina promoción deportiva, inclusión social y activación económica de cara al Mundial 2026. Según lo explicado por autoridades y directivos de la compañía, el objetivo principal es reconocer el esfuerzo de quienes utilizan el futbol como una herramienta de integración social y fortalecimiento comunitario.

Además, la iniciativa busca acercar la experiencia mundialista a quienes no han podido hacerlo por cuestiones de precio y escases de entradas. Además, el programa también contempla la instalación de pantallas móviles en las 32 entidades del país y el equipamiento de negocios locales para transmitir los partidos, ampliando el alcance del evento más allá de los estadios.

Pasos y requisitos para participar por los boletos del Mundial FIFA 2025 de Grupo Modelo

La dinámica oficial establece que los interesados deberán integrarse al programa “Mundial Social” y cumplir con una serie de requisitos relacionados con la participación activa en torneos comunitarios. El proceso, con base en la información disponible, es el siguiente:

Registrarse en el programa “Mundial Social”: Los participantes deben inscribirse en las competencias organizadas dentro de esta iniciativa, impulsada en coordinación con autoridades deportivas. Participar en torneos comunitarios: Entre las competencias disponibles se encuentran distintas categorías incluyentes, como futbol para personas con discapacidad visual, torneos para trabajadores, adultos mayores y ligas femeniles, entre otros. Mantener actividad constante: No basta con registrarse: los aspirantes deben demostrar constancia y participación activa en los torneos, lo cual será un criterio clave en la selección. Cumplir con las dinámicas internas del programa: Los organizadores implementarán mecanismos específicos para evaluar el desempeño, compromiso e impacto comunitario de los participantes. Proceso de selección transparente: Los 500 boletos serán asignados mediante dinámicas definidas entre los participantes, priorizando a quienes representen el espíritu del programa.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer detalles adicionales sobre fechas, sedes específicas y el proceso final de asignación, en medio de la creciente expectativa por el Mundial 2026, que tendrá a México como uno de sus países anfitriones.