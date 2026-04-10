Cae violador y vendedor de pornografía infantil que operó por 10 años

Detenido Josué Raúl Dorantes Escamilla. (FGR)

Autoridades detuvieron a Josué Raúl “N”, quien en un período aproximado de 10 años habría utilizado diversas redes sociales para enganchar a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de videograbarlos en actos sexuales con él y luego vender el material en una red social.

El material aparentemente habría sido producido en el estado de Yucatán, compartido en julio de 2023.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo orden de aprehensión en contra de este criminal, la cual fue cumplimentada en un domicilio ubicado en la colonia Mulchechen, en Kanasín, Yucatán.

En el lugar fueron asegurados diversos indicios como tabletas, celulares, tarjetas SIM y Micro SD, así como el inmueble.

En audiencia inicial, la FGR le formuló imputación por su posible participación en el delito de trata de personas agravado, en la hipótesis del sujeto activo que induzca por cualquier medio a personas menores de 18 años, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas y se beneficie económicamente de la explotación de ellas.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Josué Raúl “N”, a quien se le ordenó cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán.