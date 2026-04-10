Clausuran zona de la reserva de Calakmul tras detectar deforestación en área protegida

Clausuran zona de la reserva de Calakmul (Especial)

En la Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche, una de las regiones más biodiversas del país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ordenado la clausura total temporal de una fracción en su zona núcleo norte, esto tras detectar actividades de deforestación que amenazan el equilibrio ecológico del área.

La medida fue tomada luego de una inspección realizada el pasado 27 de marzo, en la que se confirmó la remoción de vegetación forestal en una superficie de casi 15 hectáreas de selva mediana subperennifolia, un ecosistema clave por su riqueza biológica y su papel en la regulación ambiental que alberga una gran diversidad de especies.

El impacto es la pérdida de cobertura vegetal que no solo altera el paisaje, también fragmenta hábitats, pone en riesgo a la fauna silvestre y debilita la capacidad natural del suelo para retener agua, un recurso cada vez más vulnerable.

Durante el recorrido, las autoridades también detectaron afectaciones a especies protegidas por la norma ambiental mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), entre ellas la pata de elefante (Beaucarnea recurvata), lo que agrava el daño ecológico en una zona considerada estratégica para la conservación.

La intervención de la Profepa se originó tras una denuncia de la propia dirección de la reserva, que en coordinación con la Guardia Nacional identificó la presencia de personas realizando trabajos de desmonte con maquinaria pesada dentro de la zona núcleo, un espacio donde estas actividades están estrictamente prohibidas. Ante este escenario, la dependencia activó la clausura como medida preventiva para frenar el deterioro ambiental e inició un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones e incluso en responsabilidades penales por delitos contra el medio ambiente.

La vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, continuará de manera permanente según lo que aseguró la autoridad, esto con el objetivo: evitar que este tipo de intervenciones ilegales sigan avanzando sobre territorios que no solo resguardan biodiversidad, sino que también sostienen el equilibrio climático y ecológico del país.