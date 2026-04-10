Se han construido y reparado 3 mil 979 canchas con el Mundial Social

Mundial Social

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, el informe que detalla los avances en relación al mantenimiento y la construcción de las canchas que ya existen, al igual que de la nuevas y también de los murales en todo el país para el programa Mundial Social.

En los últimos dos meses, en el caso de las 32 entidades federativas, la secretaria de Gobernación enfatizó en que todos los gobiernos de los estados y los gobernadores se encuentran participando con mucho entusiasmo. Lo cual se ha demostrado con un compromiso del cual deriva resultados que se pueden ver reflejados en las 3 mil 979 canchas entre los que se encuentran tanto espacios nuevos como reconstruidos. Además son mil 828 las que ya están avanzadas o se encuentran en proceso de terminar.

“La Secretaría de Turismo tiene un compromiso de 86; en el caso de la Secretaría de Bienestar, de 448″, explicó Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, añadió que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la meta es la de llegar a mil 200 canchas construidas y otras rehabilitadas.

“Por instrucción de la Presidenta estamos cuidando el avance de cada uno, recibiendo el reporte, la foto, la ubicación, para que todo esté de manera muy clara y transparente”.

Para terminar, por lo que se refiere a los murales, también ha habido un firme compromiso por parte parte de todos los involucrados y “ya se están viendo en todo el país nuevos murales con la referencia del Mundial Social”