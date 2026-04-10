Filipinas urge a México que le dé alimentos con intercambio comercial; embajador, preocupado en relación de Amistad

CDMX — A Filipinas le urgen alimentos e insumos agrícolas, y México se los puede dar con una ampliación de cooperación comercial, dijo el embajador de ese país asiático Arvin R. De León ante la diputada morenista Alma Rosa de la Vega Vargas y representantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (Catem) de Guanajuato.

Durante el encuentro de Amistad México-Filipinas, la legisladora de la autollamada 4T destacó las ventajas competitivas para atraer inversión extranjera y consolidar alianzas.

“Tenemos la gran ventaja de que somos el centro del país y contamos con toda la infraestructura para poder hacerlo. Somos un polo de atracción de inversiones y, obviamente, tenemos a los mejores aliados, los compañeros de Catem, que conocen perfectamente el tema económico”, expuso la también presidenta del Grupo de Amistad México-Filipinas.

De la Vega Vargas resaltó que Guanajuato es una potencia de agroindustria, “en la diversificación de los elementos que se necesitan para llevarla satisfactoriamente.

Puso en alto el caso de los fertilizantes, que es importante y México, en esa parte, es el primer granero del país y todo lo tiene muy bien estructurado.

En tanto, el diplomático R. De León informó que su país requiere con urgencia fortalecer el abasto de insumos agrícolas y alimentos, así como ampliar la cooperación comercial.

“En Filipinas necesitamos muchos productos porque tenemos una población que está creciendo. Necesitamos muchas cosas, por ejemplo: los aguacates; necesitamos fertilizantes con urgencia, y ahora tengo una hoja informativa sobre los requisitos y parámetros técnicos de los fertilizantes que necesitamos con urgencia y también las prioridades técnicas y logísticas”.

El diplomático planteó la importancia de generar condiciones para incrementar el intercambio comercial, “porque es muy importante hacer un evento en Guanajuato también”.

En tanto, Ricardo Padilla Sanromán, secretario general de CATEM Guanajuato, propuso avanzar en dos líneas estratégicas: “Una, la cuestión de la comercialización de productos entre los dos países; y otra, ver la posibilidad de si alguna empresa tiene alguna visión para invertir en México, invitarlos para que participen o que consideren el estado del bajío como una de las entidades para que se puda invertir”.

Agregó que el estado cuenta con condiciones favorables para la inversión, al estar en el “top 5 que más invierten y en la cuestión de gobierno, la facilidad que tenemos, la relación que tenemos con el estado, podemos apoyarlos mucho para que puedan llegar a invertir en Guanajuato”.

Al concluir el encuentro Alma Rosa de la Vega agradeció que Filipinas abra la ventana de oportunidades, y también por la disponibilidad. (…) Y recordarles que ambas partes estamos con las puertas abiertas. Nuestro único fin es el servicio, es estar en empatía y que todo esto llegue a un buen término en la parte económica y que ambas partes se vean favorecidas”.