Gabriela Cuevas anuncia que el voluntariado de la Copa Mundial FIFA 2026 sigue abierto

Mundial FIFA 2026 CIUDAD DE MÉXICO, 31MARZO2026.- Se han colocado estructuras del "Trionda" balón oficial del Mundial 2026 y el trofeo de la Copa Mundial en una de las zonas cercanas a la entrada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

La encargada de la organización del Mundial de futbol en México, Gabriela Cuevas, aclaró en relación a todas las preguntas que han recibido en de la participación en el voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que el registro ya acabo en lo que compete a la FIFA y a su esquema de participación de personas voluntarias. Sin embargo, por parte del Gobierno de México la convocatoria q sigue abierta aunque en un inicio el comunicado había explicado que cerraría el 10 de abril, por lo que Gabriela Cuevas le pide a las y los mexicanos ayuda con el tema de la difusión.

“Tenemos un programa muy bonito por parte de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social para que principalmente jóvenes se capaciten y trabajen como embajadores o embajadoras de México en estos dos meses del Mundial”, comentó Cuevas.

Asimismo, explicó que a las personas que participen en dicho voluntariado el cual va a tener una duración de tres meses, se les va a pagar alrededor de 9 mil 500 pesos por mes. Además, por parte del IMSS, durante este tiempo se les brindara un seguro médico y una vez que el mundial llegue a su fin, de igual manera van a poder tomar la decisión de continuar, si así lo desean, en el programa de trabajo a lo largo de un año.

Para cualquier duda, aclaración o en caso de que alguien se quiera inscribir al voluntariado, se debe de hacer por medio de la página Jóvenes Construyendo el Futuro: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

El principal requisito para formar parte del programa que principalmente tendrá lugar en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León y en Jalisco es que los voluntarios tengan de 18 a 29 años. Los participantes van a poder colaborar en actividades relacionadas con el turismo, la cultura, la hospitalidad y la recepción de viajeros durante la justa deportiva.

La capacitación que busca incorporar a 5 mil jóvenes incluyes programas en los que se fortalecen habilidades laborales, de servicio y atención, lo que por su parte busca consolidar el papel de México como anfitrión del mundo.

Entre las otras bases del programa se encuentran que que los interesados no pueden estar cursando ningun nivel educativo, ni tampoco tener un trabajo.