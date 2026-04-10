Gobernación refrenda su disposición al diálogo con sectores agrícola y transportista

. Baltazar Valdez y Horacio Gómez Carranza (camisa blanca), representantes del Frente Nacional en Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), durante la jornada de protesta frente a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación reiteró su amplia disposición al diálogo con los sectores agrícola y transportista del país, al convocar para este viernes 10 de abril una mesa de trabajo con el Frente Nacional en Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Las organizaciones bloquearon el acceso al edificio de la dependencia, cerrando con cadenas y candados las puertas e impidiendo la entrada y salida de personas servidoras públicas y de usuarios de los servicios.

El Gobierno de México subrayó que seguirá tendiendo puentes de comunicación y diálogo, siempre con pleno respeto a los derechos de todos los sectores involucrados, reafirmando su compromiso de atender de manera puntual las demandas sociales.

La Secretaría enfatizó que el diálogo es la vía legítima para la construcción de acuerdos y soluciones, y que las acciones que obstaculizan el acceso a las instituciones no contribuyen al fortalecimiento democrático ni al respeto de los derechos de la ciudadanía.