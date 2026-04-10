Inauguran Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas

Gobierno de México inaugura el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California (Especial)

En San Quintín, Baja California, el Gobierno de México inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, un espacio que busca convertir en realidad los derechos a la salud, vivienda digna, seguridad social y cuidado infantil.

La apertura del centro forma parte del Plan de Justicia para las y los jornaleros agrícolas, uno de los compromisos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual se enfoca en transformar las condiciones de vida de quienes sostienen el campo mexicano bajo jornadas largas y, muchas veces, en condiciones adversas.

Durante la inauguración, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que este espacio representa un paso hacia el reconocimiento de sectores históricamente olvidados, y destacó que las mujeres podrán acceder de manera gratuita a atención psicológica y orientación jurídica, en un intento por cerrar brechas que han permanecido abiertas durante años.

El centro, ubicado en la colonia Nueva Era, también responde a miles de familias que han migrado de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero que encontraron en San Quintín un lugar para trabajar, y que ahora tendrán acceso a servicios gubernamentales en un solo punto.

Para la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, este proyecto es resultado de un año de trabajo territorial. “Este Plan humanista atenderá las necesidades de salud, las necesidades sociales a través de los Programas de Bienestar, atenderá las condiciones del campo, tanto en el trabajo agrícola como en la parte técnica”, afirmó.

En materia laboral, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, adelantó la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, una herramienta que buscará garantizar condiciones dignas como salarios justos, acceso al IMSS, pensiones y vivienda.

Desde la Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Berdegué Sacristán, se impulsan programas como Cosechando Soberanía y Bienpesca, este último con apoyos directos a pescadores de la región. “No queremos una agricultura rica con jornaleros pobres”, resumió.

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, explicó que el centro permitirá realizar hasta 150 trámites relacionados con seguridad social, desde afiliaciones hasta correcciones de datos, en un intento por facilitar el acceso a derechos básicos.

Además, como parte del plan integral, se contemplan unidades médicas móviles, programas de prevención y la transformación del hospital rural en un Hospital General de Zona con mayor capacidad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, lo resumió como un acto de justicia ya que es un espacio donde jornaleros, pescadores y sus familias —incluidas comunidades triquis, mixtecas y zapotecas— puedan ser atendidos con dignidad en un solo lugar.

Más allá del acto inaugural, el reto será que este centro no se quede como símbolo, sino que funcione como un punto de inflexión en una historia larga de desigualdad en el campo mexicano.