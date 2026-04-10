Sheinbaum alista su primer viaje oficial a España para reunión de gobiernos progresistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Barcelona en su primer viaje oficial al viejo continente (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Primer viaje oficial a Europa — La presidenta Claudia Sheinbaum alista maletas para el que será su primer viaje oficial a Europa, el próximo 18 de abril cuando viaje a Barcelona para asistir a una reunión de gobiernos progresistas, a la que acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

“Voy a ir a Barcelona. El 18 (de abril), la próxima semana”, confirmó la Jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Este visita se registra luego de que en meses recientes, México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano para que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamados a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

Hasta el momento no se ha informado si el canciller Roberto Velasco acompañará a la Presidenta Claudia Sheinbaum en este viaje oficial.

La Crónica de Hoy 2026