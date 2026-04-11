Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben el pago del 13 al 16 de abril y calendario completo del segundo bimestre (Imagen generada con IA)

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 continúa avanzando en su segundo bimestre del año, con la dispersión de apoyos para estudiantes de secundaria en todo el país. La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene el orden de entrega conforme a la inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar la distribución del recurso.

Durante la semana del 13 al 16 de abril, miles de beneficiarios recibirán el depósito correspondiente, en una de las etapas más esperadas por las familias. Este apoyo forma parte de los programas educativos federales, mientras que los estudiantes de primaria reciben un pago único anual, de acuerdo con la información oficial del calendario.





¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina del 13 al 16 de abril 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, la tercera semana de abril inicia el lunes 13 de abril con los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras N, Ñ, O, P y Q. Este grupo será el primero en recibir el depósito correspondiente al bimestre.

El proceso continuará el martes 14 de abril con los apellidos que inician con la letra R, seguido del miércoles 15 de abril para quienes tienen la inicial S. Finalmente, el jueves 16 de abril concluirá la dispersión con los beneficiarios de las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Con esta última jornada se cierra el cronograma de pagos del segundo bimestre de 2026, completando así la entrega escalonada del apoyo.





Calendario completo de pagos de la Beca Rita Cetina en abril 2026

El calendario de abril 2026 inició el miércoles 1 con las letras A y B. Posteriormente, el lunes 6 correspondió a la letra C, mientras que el martes 7 se asignó a D, E y F.

El miércoles 8 de abril se pagó a los beneficiarios con inicial G, seguido del jueves 9 para H, I, J, K y L. El viernes 10 de abril correspondió a la letra M.

La segunda semana continuó con el lunes 13 para N, Ñ, O, P y Q, el martes 14 para R, el miércoles 15 para S y el jueves 16 para T a Z, cerrando el calendario mensual.

Qué es la Beca Rita Cetina y a quién está dirigida en abril 2026

La Beca Rita Cetina es un apoyo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigido a estudiantes de nivel secundaria. Su objetivo es respaldar la continuidad educativa mediante un apoyo económico bimestral.

De acuerdo con el esquema vigente, los estudiantes de primaria no reciben pagos bimestrales, ya que cuentan con un depósito único anual. En este contexto, abril 2026 representa el segundo pago del año para los beneficiarios de secundaria, dentro del calendario oficial establecido por el programa.