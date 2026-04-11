CFE refuerza suministro eléctrico confiable en zona industrial de Querétaro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que concluyó la instalación de nueva infraestrucutura de tecnológica en la zona industrial de Santiago de Querétaro, con el objetivo de garantizar un suministro de energía eléctrica más confiable para usuarios de alta tensión.

De acuerdo con la dependencia, se implementaron sistemas avanzados de medición y protección que operan mediante equipos de alta tecnología. Estas herramientas permiten detectar de manera inmediata cualquier anomalía en los flujos de energía y actuar de forma automática sobre las subestaciones eléctricas, lo que ayuda a mantener la estabilidad del sistema.

La CFE explicó que estos sistemas tienen la capacidad de tomar decisiones rápidas y selectivas ante posibles fallas, evitando interrupciones en el servicio eléctrico. Con esta mejora, se busca atender la creciente demanda energética de la región, especialmente en sectores industriales estratégicos.

Entre los principales beneficiarios de esta nueva infraestructura se encuentran centros de datos, empresas tecnológicas, fabricantes de componentes para la industria aeronáutica, así como compañías dedicadas a la producción de electrodomésticos. En total, se estima que la capacidad instalada permitirá suministrar hasta 91 megawatts de energía.

La zona industrial de Querétaro ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, lo que ha incrementado la necesidad de contar con un suministro eléctrico eficiente y continuo. Por ello, estas acciones representan un paso relevante para fortalecer la infraestrucutra energética en la región.

La CFE se compromete a trabajar en el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, como parte de las estrategias del gobierno federal para garantizar la llamada justicia energética en todo el áis