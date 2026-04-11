Huelga en Nacional Monte de Piedad se extendería hasta septiembre de 2026; esto pasará con los empeños (Cuartoscuro)

A seis meses del inicio del conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad, la incertidumbre entre miles de clientes persiste ante el cierre de más de 300 sucursales en el país. La falta de operaciones ha dejado en pausa la recuperación de objetos empeñados, mientras continúan las negociaciones sin una solución inmediata.

Un anuncio colocado en sucursales de León, Guanajuato, sugiere que la huelga podría prolongarse hasta septiembre de 2026. Fotografías difundidas en grupos de Facebook de afectados muestran carteles donde se advierte que los clientes no podrán recuperar sus alhajas hasta esa fecha.

El conflicto ha derivado en mesas de diálogo y llamados a la conciliación.

Por su parte, los trabajadores han señalado que entre sus principales planteamientos se encuentran mejoras en las condiciones laborales, el respeto a acuerdos previamente establecidos y avances en temas relacionados con derechos contractuales y estabilidad laboral, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un acuerdo definitivo entre las partes.

La huelga de Monte de Piedad duraría hasta septiembre de 2026

De acuerdo con los avisos colocados en sucursales, la huelga se extendería seis meses más, según lo informado por el apoderado legal del Nacional Monte de Piedad. En el mensaje dirigido a los clientes se señala que las operaciones no se reanudarán en el corto plazo.

Por su parte, el secretario de la Sección 24 del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad, Álvaro Trinidad Castillo, señaló que la decisión de levantar un paro activo en las 300 sucursales del instituto de empeño se debió a la violación de la adminitración de la institución predaria, en los acuerdos alcanzados entre los demandantes y la parte patronal en febrero de 2024.

¿Qué pasará con los empeños durante la huelga?

Desde el inicio del paro, el Nacional Monte de Piedad ha reiterado que los artículos empeñados permanecen resguardados en las bóvedas de sus sucursales. Esto implica que las pertenencias no están en riesgo durante el periodo de suspensión.

Sin embargo, los clientes no podrán recuperarlas hasta que se restablezcan las operaciones. En este escenario, la recuperación de los objetos podría darse hasta septiembre de 2026, en caso de confirmarse la duración de la huelga.

Conflicto laboral continúa sin acuerdo

El patronato de Nacional Monte de Piedad asegura haber actuado con transparencia y haber presentado diversas propuestas. En su comunicado más reciente, publicado el 1 de abril de 2026, la institución indicó que sus propuestas contemplan compromisos previamente asumidos por la dirigencia sindical desde la huelga de 2024, así como el incremento salarial correspondiente a 2025 y otras medidas para garantizar la viabilidad operativa.

Sin embargo, respecto al diálogo con el patronato, trabajadores señalan que “pese a haber solicitado un diálogo directo con los integrantes del patronato, ninguno de los representantes de esta parte ha aceptado dichos encuentros”, señalando directamente a Aldo Achar, director del personal, como el responsable de implementar “una política de destrucción al sindicato”, señalaron en un comunicado emitido por la parte sindical.

Hasta el momento, en la tradicional casa de empeño, trabajadores denuncian despidos masivos a dirigentes sindicales y a trabajadores.

Según señala un comunicado emitido por el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros, “en lo que se refiere a los valuadores, categoría muy importante en el proceso laboral, de la noche a la mañana fueron despedidos 450, mismos que fueron sustituidos con personal con la mitad de su salario, traído de otras casas de préstamo prendario”, señala el comunicado firmado además por la Asociación General de las y los Trabajadores y la Unión de Trabajadores

Por ahora, el conflicto continúa sin una resolución cercana, lo que prolonga la incertidumbre tanto para los trabajadores como para los clientes que mantienen objetos empeñados.

De acuerdo al líder sindical, el proceso actualmente se encuentra “estancado”, pese al reciente intento de negociaciones, denunciando que hasta ahora el conflicto laboral “no ha avanzado nada, seguimos igual”, señaló el secretario de la Sección 24 del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad, Álvaro Trinidad Castillo.