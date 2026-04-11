México y EU afinan plan para modernizar cruces y reforzar seguridad en la frontera

México y Estados Unidos seguridad en la frontera El objetivo es agilizar el comercio, mejorar los cruces y fortalecer la coordinación para frenar actividades ilícitas.

México y Estados Unidos retomaron esta semana la agenda conjunta para mejorar la frontera común, con una reunión en Washington donde autoridades de ambos países revisaron proyectos de infraestructura y seguridad en los principales cruces internacionales.

El encuentro, realizado el 8 y 9 de abril como parte del Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales, sirvió para poner sobre la mesa avances y pendientes en materia de modernización fronteriza. La apuesta es clara: hacer más eficientes los cruces sin descuidar la seguridad.

Durante la sesión, el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, destacó que la seguridad y el comercio no están peleados, sino que pueden avanzar juntos si se traducen en acciones concretas.

En la misma línea, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que una frontera más ágil y segura fortalece la competitividad de la región y protege el flujo legal de mercancías y personas.

En la reunión se analizaron proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera, con énfasis en mejorar los procesos de revisión y reducir tiempos de espera.

Entre las medidas destacadas están la inspección conjunta de carga, la modernización tecnológica de los sistemas y el uso de herramientas como la revisión no intrusiva para detectar irregularidades sin frenar el tránsito.

También se acordó reforzar la coordinación entre autoridades de ambos países, con mecanismos técnicos que permitan dar seguimiento a los proyectos y planear a largo plazo.

La idea es construir una frontera más ordenada, donde el comercio fluya con mayor rapidez y al mismo tiempo se reduzcan riesgos vinculados a actividades ilegales.

La delegación mexicana incluyó a dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, además de representantes de estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por parte de Estados Unidos participaron funcionarios del Departamento de Estado, Transporte, Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como autoridades de California, Arizona, Nuevo México y Texas.