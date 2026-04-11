Profeco concluye operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026” con 11 sellos de suspensión en diversos establecimientos

Operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que tras realizar 168 visitas de verificación y 388 vigilancias, como parte del programa de verificación y vigilancia “Cuaresma y Semana Santa 2026”, fueron colocados 11 sellos de suspensión en comercios de diversos giros en el país.

La dependencia explicó que tres de dichos sellos fueron puestos en locales del Estado de México; tres más en el estado de Morelos; dos en Culiacán, Sinaloa; dos en Acapulco, Guerrero; uno en Chihuahua, Chihuahua.

Aunque en el caso de Morelos colocaron sello de suspensión en tres establecimientos. El primero en una lavandería y tintorería “Rapid Clean” por no exhibir su contrato de adhesión ante la Profeco y no tener precios a la vista de los servicios que ofrece; el segundo en el restaurante “Miches El Güero” por no exhibir la cantidad de mezcladores y mililitros en cervezas, botellas de aguas y refrescos. El tercer sello fue puesto en una agencia funeraria Gayosso por no tener precios a la vista, no informar términos y condiciones de los recorridos y el contenido neto de refresco y agua que incluye en sus servicios.

La Profeco señaló que el programa se llevó a cabo del 18 de febrero al 10 de abril, la cual tuvo como objetivo proteger y hacer valer los derechos de las personas consumidoras, para lo cual fueron puestos 27 mil 866 preciadores en productos y servicios y 5 mil 286 carteles con sus derechos básicos. Además, consiguieron 44 conciliaciones a favor de la población y supervisaron 73 mil 399 productos.

Asimismo, la procuraduría instaló 31 básculas itinerantes en mercados y centrales de abasto con mayor afluencia. De estas básculas, 12 estuvieron en el Mercado de Pescados y Mariscos La Nueva Viga de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México y 19 en diferentes lugares del país.

Aunado a esto, el personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) realizó recorridos de supervisión en agencias de viajes, líneas camioneras y aéreas; pescaderías y marisquerías; pollerías, mercados públicos, restaurantes, cervecerías y bares; parques acuáticos y balnearios, entre otros.

Finalmente, la Profeco comunicó que mantiene sus canales de contacto con la ciudadanía para presentación de quejas, denuncias y solicitud de asesoría: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, así como correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

La Crónica de Hoy 2026