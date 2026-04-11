“Sembrando Vida” capacitará a campesinos y técnicos para la protección de 423 mil parcelas

Sembrando Vida

La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, y el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero, dieron inicio a la estrategia nacional de capacitación para fortalecer el manejo de recursos naturales en las parcelas donde opera el programa “Sembrando Vida”.

Ambos funcionarios revelaron que esta participación contempla 4,636 integrantes del personal técnico operativo y de 423,169 sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida, lo que permitirá incidir en una superficie superior a un millón 57 mil hectáreas en todo el país, mediante acciones de prevención, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

López Gutiérrez destacó que el programa colabora con otras instituciones y actua con responsabilidad dentro de la normatividad del país. También señaló que el trabajo coordinado con la Conafor permite fortalecer capacidades en temas, como manejo del fuego, sanidad forestal, restauración ecológica y producción de planta, para la ampliación del alcance de las acciones que se realizan en campo.

A su vez, el director de la Conafor “el sector forestal aseguró que el país vive un momento histórico de convergencia, debido al trabajo en conjunto para la sostenibilidad.

“La infraestructura no es nada sin el capital humano; por eso, hemos apostado por una agenda robusta de capacitación que dota a funcionarias, funcionarios y personas beneficiarias de Sembrando Vida de herramientas para manejar plagas y enfermedades en viveros y para prevenir y combatir los incendios forestales. Con este esfuerzo conjunto, nuestras comunidades estarán mejor preparadas para proteger los bosques de México y garantizar que su futuro sea un futuro de vida y de esperanza”, declaró Graf Montero.

La Crónica de Hoy 2026