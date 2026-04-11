Velasco y Johnson se reúnen para dialogar sobre prioridades compartidas y fortalecimiento bilateral

Reunión Velasco-Johnson en la sede de la SRE (SRE)

El canciller Roberto Velasco, recibió esta semana en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Durante la reunión, dialogaron sobre prioridades compartidas y reiteraron el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral.

En un mensaje en su cuenta de X, la SRE indicó que esta semana se entrevistó con Johnson “para conversar de los distintos temas de la agenda compartida”.

Asimismo, “reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”.

Por su parte, el embajador estadounidense compartió en sus redes sociales que en la reunión con Velasco dialogaron sobre las metas compartidas de México y EU, así como la importancia de seguir colaborando para fortalecer esta cooperación histórica y que continúe dando resultados en beneficio de ambas naciones.

“Me reuní con el Secretario Roberto Velasco para discutir las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra histórica cooperación y asegurar que siga produciendo resultados para ambas naciones” precisó Johnson en su cuenta de X.

Asimismo, comentó que felicitó al nuevo canciller y le deseó “todo el éxito en su mandato, mientras continuamos avanzando en esta asociación bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum”.

El Senado ratificó este miércoles a Roberto Velasco como nuevo canciller, tras haber sido propuesto al cargo por Sheinbaum.

Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la SRE, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por cuestiones de salud.