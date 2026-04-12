Exportación de mango mexicano hacia Estados Unidos se mantiene firme en 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que los envíos de mango hacia Estados Unidos se mantienen con normalidad y podrían superar las 350 mil toneladas entre enero y septiembre de 2026.

Este año se ya inscribieron 19,734 huertos en estados clave como Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que en conjunto abarcando 102 mil hectáreas destinadas a la exportación.

Tan solo el año anterior, el valor de las exportaciones de mango mexicano alcanzó los 559 millones de dólares, consolidando a este fruto como uno de los productos agrícolas más relevantes en la relación comercial entre ambos países.

Para el cierre de marzo de este año, se han enviado más de 45 mil toneladas, con un nivel de rechazo de apenas el 0.82% de los embarques han sido cancelados por cuestiones sanitarias, una cifra menor a la registrada el año anterior (que fue de 1.57%).

El control es estricto. Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), realiza inspecciones continuas desde el origen. Si se detecta alguna anomalía, el envío se detiene y el huerto queda fuera de exportación durante toda la temporada.

Para sostener estos estándares, México mantiene activa la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, estrategia que combina monitoreo, control biológico y técnicas como la liberación de insectos estériles para evitar plagas. Los productores deben apegarse al Plan de Trabajo firmado entre México y Estados Unidos en 2020, así como a los lineamientos técnicos que garantizan la calidad del fruto.

En este contexto, cada embarque que cruza la frontera no solo representa una oportunidad comercial, sino también el resultado de un sistema de vigilancia que busca proteger la reputación del mango mexicano en uno de sus mercados más importantes.