Identifican a minero fallecido tras colapso en mina de Sinaloa; continúa búsqueda de un trabajador

Autoridades del estado de Sinaloa confirmaron la identidad del minero hallado sin vida tras el colapso ocurrido en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, mientras continúan las labores para localizar al último trabajador desaparecido.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el cuerpo corresponde a Abraham Aguilera, de 33 años y originario de Guanajuato, quien se convierte en el tercer minero localizado tras el accidente registrado el pasado 25 de marzo.

De los cuatro trabajadores que quedaron atrapados, dos han sido rescatados con vida, uno fue encontrado sin vida y las autoridades mantienen las labores para ubicar al cuarto minero.

El incidente ocurrió luego del colapso de una presa de jales, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, mientras una cuadrilla de 25 trabajadores realizaba labores de excavación en la mina. De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios.

Días después del accidente, el 8 de abril, fue rescatado con vida otro trabajador, lo que dio pie a reforzar las tareas de búsqueda en la zona.

La Fiscalía estatal señaló que mantiene acompañamiento permanente a la familia del minero fallecido, mientras continúan los esfuerzos para lograr el rescate del último trabajador.