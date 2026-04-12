Perfila Senado aprobar esta semana ley contra el feminicidio; busca cerrar puerta a impunidad

Feminicidios en México. un delito con alta tasa de impunidad. (Galo Cañas Rodríguez)

El Senado perfila aprobar este martes, la Ley en materia de prevención, investigación y persecución del feminicidio que homologará en todas las entidades federativas la misma tipificación penal del delito, pero también uniformará sanciones y agravantes así como mejorar los estándares de investigación a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas.

Debido a que hoy cada estado tiene su propia legislación con diferencias respecto al Código Penal Federal, se abre la puerta a la impunidad de los criminales que cometen feminicidio, explicaron los senadores en la sesión de dictamen.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que esta ley se aprobará durante la sesión del martes con lo cual, la Federación, estados y municipios deberán trabajar de manera coordinada y bajo criterios homologados. “En esta nueva ley se tendrá que definir el mismo tipo penal, las sanaciones y agravantes, a fin de garantizar justicia integral a las víctimas y a sus familias”, agregó.

Precisó que con estos cambios a la Carta Magna se podrá crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y castigo de ese lacerante delito, que es la peor forma de violencia contra las mujeres.

Esta semana también se hará constitucional el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum pues se espera que para el miércoles 15 de abril se cuenta con la aprobación de al menos 17 congresos locales de entidades federativas y con ello hacer la declaratoria de constitucionalidad de esa reforma.

“Esta importante reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos y hará que disminuya progresivamente el presupuesto de la Cámara de Senadoras y Senadores”, explicó

Castillo también informó que el Pleno del Senado estará en condiciones para analizar y, en su caso aprobar, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que fortalecerá el derecho humano a la cultura, la conservación del patrimonio nacional y el acceso de todas y todos a diversos contenidos a través de diferentes medios.

Además, indicó que será el mismo martes cuando se tomará protesta a una jueza y a dos magistrados de circuito, ante algunas vacantes existentes en órganos jurisdiccionales, lo anterior conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

Por la tarde de ese martes, añadió, se celebrará la Ceremonia Solemne para nombrar el Salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez, en honor a un gran luchador. También se develará un busto con su imagen y se recordarán los aspectos más relevantes de su vida política y profesional.