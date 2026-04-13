Quién es quién en los precios: gasolina, diésel y canasta básica

Iván Escalante, director de PROFECO MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

El Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, dio a conocer, durante al conferencia de prensa “Las mañaneras del Pueblo”, los avances en relación al seguimiento a la Estrategia para la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular y Diésel, la cual tiene el objetivo de identificar los establecimientos donde la gasolina regular y el diésel se está cobrando más caro. Asimismo, Escalante explico que siguen las mesas de trabajo para que está semana sea posible alcanzar un acuerdo que establezca el precio del diésel en 28 pesos el litro en punto de venta.

A partir de hoy, también se va a comenzar a implementar otra estrategia que busca colocar lonas que le brinden a los consumidores información acerca de las gasolineras que ofrecen precios muy altos. El recorrido para la colocación de los carteles seguirá una ruta que pasa por casi todos los estados, a excepción Baja California Sur y Quintana Roo, ya que estos lugares cuentan con otros precios por temas de logística. Las lonas que se van a colgar, dirán lo siguiente: NO Cargues Aquí. Se Vuelan La Barda Con Los Precios.

Por otro lado, en relación al monitoreo semanal que es presentado todos los Lunes, el precio promedio nacional de gasolina3 regular se mostró en 23 pesos con 69 centavos. Algunas de las gasolineras a las que se les calificó positivamente en dicho aspecto fueron: en Aguascalientes, Aguascalientes; Boulevard a Zacatecas Norte KM 4.6 con 23.70 pesos, en Iztapalapa, Ciudad de México; Canal de Tezontle #2623 con 23.39 pesos, en Chihuahua, Chihuahua; KM 11+300 Carretera Chihuahua- Cuauhtémoc con 23.77 pesos y Acapulco de Juárez Guerrero; Calzada Pie de la Cuesta #510 T. 70 con 23.82 pesos.

Mientras que los algunos de los establecimientos a los que se les califico negativamente fueron: en Monterrey, Nuevo león; Dr. José Eleuterio González #513 con 24.99 pesos, en Mérida, Yucatán; Calle 39 #435 y 433 A con 24.99 pesos, en Chihuahua, Chihuahua; Periférico de la Juventud #3709 con 24.49 pesos y en Ixtaczoquitlán, Veracruz; Km 325 México Veracruz con, de igual manera un precio de 24.49 pesos.

Por su parte, en cuanto a la canasta básica que incluye 24 producto y cuyo precio no puede exceder los 910 pesos, la más barata que se encontró durante el seguimientos semanal tuvo un precio de $795.80 y fue hallado en Aprecio Capistrano, en Tijuana. En tanto en el precio más alto se encontró en Chedraui Selecto la Paz Colima, en La Paz, Baja California, ya que ofreceré la canasta básica en $957.10.

De igual manera, en el comparativo semanas de tres ciudades (Puebla, Tlalnepantla y León), el precio más alto que se encontró en la primera entidad fue en City Market Solesta con $846.00 y el precio más bajo fue de $799.80, en Chedraui Upaep. En la segunda locación, el precio más alto fue de &948.50 en Walmart Multiplaza Arboledas, y a canasta más barata fue de $817.10 en Súper Chedraui Viveros. Por último, en León, el precio más barato fue de $819.50, en Mega Soriana Insurgentes, y el más caro en Ley Hidalgo con $868.89.

Uno de los comparativos específico entre productos que se llevó a cabo la semana pasada fue el de la Calabaza Italiana; su precio nacional promedio es de $33.59. En el seguimiento que se divide entre cada una de las regiones del país, los resultados mostraron lo siguiente:

. En el Centro el más barato es en la central de Abasto de León al estar en 20. 00 pesos y la más cara en el Walmart Sucursal Metepec con 40.90 pesos.

. En el Centro Norte el precio más barato fue de 24.00 pesos en el Mercado Constitución en Guadalajara y el más caro en Bodega Aurrera. Suc. Av Universidad en Zacatecas con 39.90 pesos.

. En el Sur el precio más caro fue de 39.50 pesos en el Chedraui Selecto Su. Oaxaca reforma y el más caro de 23.00 pesos en el Mercado San Juan, Tuxtla Gutiérrez.

. Por último, en el Norte el precio más barato se encontró en el Soriana Hiper. Suc Lincon #10 con un total de 44.90 pesos y el más barato en el Mercado Centralito de Reynosa en 20.00 pesos.