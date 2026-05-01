A pesar de las acusaciones de Estados Unidos Sheinbaum dice estar fuerte

Sheinbaum dice estar fuerte pese a las acusaciones de EE.UU. en el norte de México EFE/Presidencia de México (Presidencia de México/EFE)

A razón de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, al igual que por la supuesta presencia de agentes estadounidenses durante un operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguro sentirse tranquila y segura.

“La presidenta está fuerte, sólida y muy segura por una sola razón: ‘Nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo’”, aseguró la mandataria

Sheinbaum dejó en claro que la relación con Estados Unidos se va a mantener de la misma manera en la que se ha dado hasta ahora, es decir por medio de una cooperación que no incluya subordinación.

“El caso de Chihuahua y Sinaloa lo lleva la Fiscalía”, añadió la presidenta y reiteró que será la Fiscalía quien se encargue de llevar a cabo el análisis correspondiente de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Rocha Moya, indicando que la FGR es una autoridad competente para aclarar qué fue lo que pasó, al igual que para recopilar las pruebas existentes. "Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable, así es la justicia en México”.

El gobernador de Sinaloa es parte del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y durante el sexenio del 2018 al 2024, fue un político cercano al Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que los partidos de oposición señalaron que la presidenta se encontraba entre la espalada y la pared, sin embargo ella lo negó.