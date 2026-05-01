FGR afirma que no hay fundamentos para la detención provisional de funcionarios señalados por EU

La Fiscalía General de la República respondió a la solicitud de Estados Unidos de detención de 8 funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, incluidos el gobernador de Sinaloa y el alcalde Culiacán.

El titular de la Fiscalías Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, señaló en conferencia de prensa que no hay ninguna referencia, motivo, fundamento ni evidencia que permita apreciar a las autoridades mexicanas el por qué de la urgencia de la detención de estos personajes por parte del gobierno del país vecino.

Igualmente, se reiteró que el pedimento no fue anexado junto a pruebas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar.

Por ello, la FGR se comunicará con la cancillería para que se soliciten todas la pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, para que la fiscalía esté en actitud de fijar un posicionamiento de carácter institucional.

Se reiteró que el análisis del caso se realizó con apego a la a la normativa del tratado bilateral entre México y EU sobre extradiciones y con base en las atribuciones que otorga la legislación mexicana.