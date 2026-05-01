SICT recupera espacios urbanos y mejora la seguridad en municipios del Estado de México

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó sobre los avances en la recuperación de espacios urbanos y mejora de la seguridad en 10 municipios del Estado de México, como parte de un plan integral para transformar la zona oriente de la entidad.

De acuerdo con la dependencia federal, estas acciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad, infraestructura y seguridad a millones de habitantes que viven en esta región.

Los trabajos abarcan un total de 200 kilómetros y 144 vialidades intervenidas, donde se han realizado diversas mejoras como rehabilitación de calles, colocación de señalamiento y acciones para fortalecer la seguridad en espacios públicos. Entre las labores destaca la instalación de más de 7 mil luminarias nuevas, lo que contribuye a mejorar la visibilidad y reducir riesgos para la población.

Este proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, una estrategia que busca atender rezagos históricos en infraestructura urbana y servicios básicos en municipios con alta densidad poblacional y necesidades prioritarias.

Los municipios beneficiados incluyen Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, donde se han concentrado las acciones para mejorar la calidad de vida de la población.

Además de la rehabilitación de vialidades, el programa contempla la recuperación de espacios públicos, lo que permite generar entornos más seguros para peatones, ciclistas y automovilistas. También se busca fomentar la convivencia social y prevenir la inseguridad mediante infraestructura adecuada.

Autoridades señalaron que estas obras son resultado de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, lo que permite optimizar recursos y ejecutar proyectos de mayor alcance. Asimismo, destacaron que este modelo de colaboración puede replicarse en otras regiones del país con problemáticas similares.

La zona oriente del Estado de México ha sido considerada una de las áreas con mayores retos en materia de urbanización, debido al crecimiento poblacional y la falta de servicios adecuados durante años. Por ello, el gobierno federal la ha colocado como una prioridad dentro de sus programas de desarrollo.

Con estas acciones, la SICT busca no solo mejorar la infraestructura, sino también reducir tiempos de traslado, aumentar la seguridad y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo económico y social de los habitantes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de proyectos que beneficien directamente a la población, especialmente en zonas que han enfrentado rezagos históricos, con el objetivo de construir comunidades más seguras, ordenadas y con mayor calidad de vida.