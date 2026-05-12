Canciller Valasco destaca la importancia del Acuerdo Global Modernizado con la UE

Canciller Roberto Valasco (Galo Cañas Rodríguez)

Derivado de la confirmación de la confirmación del Consejo de la Unión Europea sobre la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México esta región, el canciller mexicano, Roberto Velasco destacó que es un acuerdo muy importante para el país porque establece la desgravación de nuevos productos y da acceso preferencial en el mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que además se reconocerán nuevas denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas al tratado que fue firmado en el año 2000, por lo que no incluía medidas sobre comercio digital, no contemplaba a la pymes y todo esto ahora será tomado en cuenta.

Explicó que se realizará la firma del Acuerdo Comercial Provisional ya que el Acuerdo Global Modernizado tendrá que pasar por un procesos de ratificación en todos los países de la Unión Europea, proceso que llevará tiempo, mientras tanto se espera que el Acuerdo Provisional entre en vigor este año.

Velasco confirmó que durante su viaje a Bruselas, negoció la implementación de un calendario acelerado para la ratificación de estos acuerdos.

“Inicia un proceso muy importante que abre nuevas posibilidades comerciales y además habrá una declaración política y otros elementos de la relación en otros ámbitos entre México y la Unión Europea”, señaló el canciller.