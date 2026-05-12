Director del IMSS busca fortalecer procesos de atención y empoderar al personal de enfermería

Reunión Zoé Robledo y enfermeras Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, el director general del IMSS, Zoé Robledo sostuvo encuentro con enfermeras del instituto

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo sostuvo un encuentro de trabajo con personal de enfermería del instituto, con el objetivo de fortalecer los procesos de atención, empoderar a este sector y consolidar su papel estratégico en la transformación de los servicios de salud.

Durante el encuentro, integrantes del personal de enfermería expresaron la importancia de contar con espacios de diálogo y participación para fortalecer programas institucionales, particularmente en el Primer Nivel de Atención, así como impulsar estrategias de promoción de la salud como Vive Saludable, Vive Feliz. Asimismo, coincidieron en la necesidad de mantener mecanismos de escucha activa que permitan incorporar sus experiencias y propuestas en la toma de decisiones.

Por su parte, el director general del IMSS, Robledo Aburto destacó que las enfermeras y enfermeros son el pilar más sólido de la institución por su labor asistencial, su participación en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

En el encuentro también se abordaron asuntos relacionados con la digitalización de los procesos de enfermería, el fortalecimiento de la seguridad del paciente, la mejora de la calidad de la atención médica y la importancia de mantener espacios de diálogo para avanzar hacia un IMSS más moderno y eficiente.