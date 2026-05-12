El Buen Gobierno en el Territorio llega a Puebla con compras sostenibles y participación ciudadana (Tamara Ramírez Villegas)

La estrategia “El Buen Gobierno en el Territorio” llegó al estado de Puebla con el objetivo de fortalecer las compras sostenibles, impulsar la participación ciudadana y fomentar una administración pública más cercana a la población.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, este programa busca promover mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y colaboración entre autoridades y ciudadanos para mejorar las políticas públicas y el uso de recursos gubernamentales

Entre las principales acciones destaca la implementación de esquemas de compras sostenibles, los cuales buscan que las adquisiciones realizadas por las instituciones públicas consideren criterios ambientales, sociales y económicos, además de priorizar prácticas responsables y transparentes.

Las autoridades señalaron que este tipo de estrategias permiten no sólo optimizar el gasto público, sino también impulsar el desarrollo local y reducir impactos ambientales derivados de los procesos de compra y contratación gubernamental.

Asimismo, se informó que la participación ciudadana será una pieza clave dentro del programa, ya que se pretende abrir espacios de diálogo y colaboración entre gobierno, organizaciones civiles, académicos y población en general.

En Puebla, distintos programas y mecanismos ya han impulsado la participación social en temas de gobierno abierto y desarrollo comunitario. Entre ellos destacan los Consejos de Participación Ciudadana promovidos por el gobierno municipal, donde habitantes pueden involucrarse en temas relacionados con seguridad, bienestar, medio ambiente y desarrollo urbano.

También se han realizado iniciativas como “Diálogos por un Buen Gobierno”, dirigidas a estudiantes universitarios para fomentar la formación cívica y el intercambio de ideas con autoridades municipales.

Además, autoridades municipales han destacado que la participación ciudadana y la transparencia son elementos importantes para fortalecer la confianza entre sociedad y gobierno.

El programa federal también contempla acercar servicios y estrategias gubernamentales directamente a las comunidades, con el fin de conocer las necesidades de la población y generar soluciones más eficientes desde el territorio.

Las autoridades federales señalaron que el modelo de Buen Gobierno busca consolidar una administración pública más abierta, eficiente y transparente, donde la ciudadanía tenga un papel activo en la toma de decisiones y supervisión de acciones gubernamentales.

Se destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la confianza pública, combatir prácticas de corrupción y promover un desarrollo sostenible mediante la colaboración entre gobierno y sociedad.