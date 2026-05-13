El primer auto eléctrico mexicano va a ser presentado en la inauguración del Mundial de Fútbol

Primer auto 100 por ciento eléctrico mexicano Olinea

La Titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez dio a conocer que ya tienen el prototipo de Oliena; el primer auto 100 por ciento eléctrico en ser diseñado y ensamblado en México, que además se enfoca en una movilidad sustentable, urbana, accesible y con un motor silencioso. La presentación del coche está planeada para que se lleve a cabo el 7 de junio en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

Con sede en el estado de Puebla, llevan trabajando más de 18 meses para poder presentar el prototipo de Oliena que entrará en producción en el año que viene.

Olinea, al igual que el resto de los proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico e innovación del país, parte de una pregunta fundamental: ¿Qué papel queremos que México desempeñe en las grandes transformaciones científicas, tecnológicas y sociales del siglo 21?

El funcionamiento de las baterías de un vehículo eléctrico se basan en la electroquímica “que estudia como ciertas reaccione químicas produce electricidad. Lo mismo los motores que funcionan gracias al electromagnetismo”, explicó la Titular de la SECIHTI.

Es por ello, que desde el inicio involucraron en el proyecto a instituciones educativas y científicas como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y los Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina SECIHTI. Hoy en día científicos e ingenieros de dichas instituciones se encuentran trabajando, de manera conjunta, en el diseño del auto.

Por su parte, Roberto Capuano quien es el responsable principal de Olinea, compartió que México lleva años siendo un país que ensambla vehículos para el mundo “de hecho estamos entre los siete fabricantes más importantes del mundo”, añadió. En la lista también se encuentra China, Japón, Estados Unidos, India, Corea del Sur y Alemania. Sin embargo ante el entendimiento de que México es el único de estos lugares que no cuenta con una marca propia, Olinea busca que su diseño, desarrollo y la construcción se conviertan en una marca nacional.

Los vehículos de Olinea se pueden cargar en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio y por la seguridad del uso para los que está designado va a operar a una velocidad máximo de 50 km por hora.

Con el objetivo de desarrollar un mini vehículo que le sirva a las y a los mexicanos, el equipo de Olinea salió a las ciudades y a los pueblos del país para entender la manera en la que se mueven las personas. Lo que encontraron es que existen muchos trayectos de taxis locales que van por ejemplo de las estaciones del metro a las casas de la gente. Es por eso que optaron por una opción de bajo costo y de tamaño pequeño para usar el espacio de manera eficiente.

“Naturalmente el producto y la empresa tendrán su evaluación y más adelante por su puesto que podremos considerar categorías mayores o diferentes a la que estamos mostrando en esté momento”, afirmó Capuano .

La presidenta Claudia Sheinbaum a su vez explicó que la idea es que Oliena trascienda de tal manera que se vincule con las instituciones públicas de educación con el fin de que haya carreras de electromovilidad que no solo se trate del estudio para trabajar en otros lugares.