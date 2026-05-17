Sheinbaum: en México no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico

Claudia Sheinbaum Al inaugurar el nuevo hospital general del IMSS-Bienestar en Yucatán, la Presidenta Claudia Sheinbaum estableció que en México "no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico", y enfatizó que se acabaron los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo del país

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que hoy México vive tiempos diferentes, en los que ni mandan intereses extranjeros, ni grupos de poder económico, al tiempo que reiteró, que “cuando no hay corrupción, el dinero alcanza”.

“Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país, aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros, ni grupos de poder económico”, estableció.

“Esta nación, tiene raíces profundas una historia inmensa y un pueblo digno que jamás volverá a arrodillarse frente a quienes quisieron convertir a México en tierra de privilegios y abandono.

“Hoy México -abundó-, camina con la frente en alto, con dignidad con esperanza con justicia y nadie absolutamente nadie podrá detener la fuerza de un pueblo consciente, organizado y decidido a defender sus derechos, su futuro y su esperanza, porque cuando el pueblo se une por la justicia no hay poder alguno que lo detenga”.

En el marco de la ceremonia de inauguración del nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, del IMSS Bienestar, en Mérida, Yucatán, la jefa del Ejecutivo Federal, declaró enfática que: “México es una nación libre independiente y soberana, y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad, y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzando”.

Desde la entidad yucateca y acompañada por el mandatario estatal, Joaquín Díaz Mena, la presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno seguirá construyendo “nuevos derechos, seguiremos ampliando libertades y defendiendo la soberanía nacional”.

Acompañada por varios funcionarios del gabinete legal, entre ellos, los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo; de Salud, David Kershenobich, así como los titulares del IMSS, Zoé Robledo; IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch; entre otros, la jefa del Ejecutivo Federal aseveró que en su administración se continuará con la construcción de más escuelas, hospitales, caminos, universidades.

Ello, gracias a que los recursos públicos regresan al pueblo convertidos en: hospitales, becas, pensiones, medicamentos, escuelas y bienestar, y refirió que tan sólo este fin de semana encabezó la inauguración de una preparatoria pública, un instituto, una nueva universidad “y el mejor hospital de México para el estado de Yucatán, porque lo digo claro, muy claro: cuando no hay corrupción el dinero alcanza y damos resultados”.

Un pueblo libre y feliz

El pueblo es libre cuando sabe que su gobierno no sirve a minorías privilegiadas, sino a la mayoría de las y los mexicanos. El pueblo es feliz, subrayó, cuando tiene acceso a la salud, la educación, una pensión digna, medicamentos gratuitos y oportunidades y derechos para salir adelante, “por eso lo decimos claro: nada, ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria, porque este movimiento nació del pueblo, creció con el pueblo y gobierna para el pueblo”.

Destacó además, que desde la creación del IMSS bienestar 55,572 trabajadores de la salud han sido basificados miles de mujeres y hombres que hoy tienen estabilidad laboral, reconocimiento, certeza para sus familias y mejores salarios además desde la creación del implementar se han contratado 8543 médicos especialistas y de 60 médicos familiares y generales.

Derecho a la Salud en Yucatán

La mandataria Federal sostuvo que la inauguración del hospital general del IMSS-Bienestar en Yucatán, abre las puertas del derecho a la salud en aquella entidad, con un hospital que representa esperanza con la dignidad, justicia social y el compromiso de construir en México donde la salud deje de ser un privilegio y se convierta plenamente en un derecho, con base en uno de los principios del humanismo mexicano:

“Todas y todos tenemos la misma dignidad, todas y todos somos iguales. Aquí podrá atenderse el más humilde y el más adinerado, aquí no habrá diferencias, porque la salud no es una mercancía, ni un negocio la salud es un derecho del pueblo de México.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Zvarch señaló que contrario a lo que ocurrió en el pasado, cuando se quiso instalar la idea de que la medicina de alta especialidad y la tecnología de punta eran derechos reservados para quien pudiera pagarlos, hoy, sostuvo, se está demostrando lo contrario.

Dicho hospital, tuvo una inversión pública superior a los 5,000 millones de pesos, el cual se construyó en un tiempo récord de 34 meses, y contará con 43 especialidades, más de 16 quirófanos, y capacidad para realizar más de 1,400 cirugías mensuales y más de 1,000 consultas diarias.