Alistan periodo extraordinario esta semana; aprobaran reformas para controlar procesos electorales: oposición

Senado listo para discutir reformas presidenciales con miras a los comicios del 2027 (Graciela López Herrera)

El Senado de la República y la Cámara de Diputados se alistan para realizar el Periodo de Sesiones Extraordinarias, en el que se analizarán y, en su caso, se aprobarán varias reformas constitucionales que envío la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en materia electoral desde el cambio de fecha de la elección judicial para el 2028, hasta una comisión de verificación de candidaturas para cerrarle el paso a vínculos con el crimen organizado.

Pero también se perfila que dé “luz verde” a la iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

La presidenta del Senado de la República y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, recordó que este 26 de mayo se llevará a cabo la Sesión de Congreso General para la apertura del Primer Periodo Extraordinario, cuya convocatoria fue aprobada por la Comisión Permanente.

El tema más relevante que abordarán la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, y el Senado de la República, como Cámara Revisora, será la reforma para posponer la fecha de la próxima elección judicial de 2027 al primer domingo de junio del 2028.

Otra reforma presidencial será la reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear un órgano en el INE que revise la probidad de las personas que sean postuladas por los partidos políticos en un intento por cerrarle el paso al crimen organizado a través de los candidatos.

Además, se discutirán otras iniciativas, una constitucional y otra legal para establecer como causa de nulidad de una elección cuando se demuestre que existió injerencia extranjera.

No obstante el PRI acusó a Morena de buscar perpetuarse en el poder a través de estas iniciativas sobre todo la de anular elecciones ante supuestas intervenciones del extranjero.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve aseguró que esta propuesta se suma a la de la comisión para verificar las candidaturas a través de un comité en el INE quien determinará si los aspirantes son viables o no.

Sin embargo, aclaró, serán los mismos afines a la 4T quienes van a supervisar pretendiendo vender a la opinión pública como un ejercicio de transparencia.

En ese sentido, advirtió que Morena controla el INE, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual manejarán esa información como les plazca y podrán cerrarle el paso a los candidatos que no les convengan.

“No incorporan voces distintas, colegios, asociaciones civiles, académicos ni incorporan representantes de partidos políticos en este comité, ellos controlan todo”, acusó

Precisó que los partidos políticos ya tienen la responsabilidad de nombrar candidatos y candidatas probos, libres de cualquier impacto o influencia de la delincuencia organizada, pero lo que están vendiendo como un gran anuncio es simple y sencillamente un comité que ellos van a controlar y van a manejar la información como quieran.

Añorve recordó que esas medidas siempre se han hecho: se piden antecedentes a las instancias correspondientes, se toman las decisiones en función de candidaturas que pudieran no solamente tener presencia política en los distritos locales, federales, municipales, de las gubernaturas, tienen que ser candidaturas que no estén cuestionadas.

“Tampoco hay que darle tanta vuelta, el problema es que esta iniciativa propone que en el comité sean los mismos, y que no digan que los que van a estar en el INE no van a ser gentes afines a Morena, entonces esa información inclusive la pueden utilizar para estar golpeando a los opositores”, remató