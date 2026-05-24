Mario Delgado pide verificar cédulas y certificaciones médicas antes de procedimientos estéticos

Mario Delgado El secretario de Educación Mario Delgado hizo un llamado a la población a las personas en realizarse un procedimientos estético, que quienes lo vayan a realizar tengan la formación académica, certificaciones y permisos correspondientes, a fin de proteger la salud e integridad de pacientes

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llamó a la población a verificar que las personas que realizan procedimientos estéticos, invasivos o no, cuenten con la formación académica, certificaciones y permisos correspondientes, a fin de proteger la salud y la integridad de las y los pacientes.

Subrayó que se pueden consultar gratuitamente los registros oficiales de profesionistas y especialistas en el portal de la Dirección General de Profesiones (DGP): Consulta de cédulas profesionales y certificaciones, plataforma que permite corroborar la autenticidad de la cédula profesional y las certificaciones de quienes ofrecen servicios médicos especializados.

Asimismo, enfatizó que además de revisar que el establecimiento cumpla con las normas sanitarias y cuente con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades de salud, es indispensable verificar que la persona profesionista tenga cédula profesional en Medicina, cédula de especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y un certificado vigente expedido por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Contar con información actualizada, pública y verificable sobre las credenciales académicas y profesionales del personal médico ayuda a reducir riesgos, prevenir fraudes y garantizar una atención ética, legal y segura, además de que el acceso a información confiable fortalece la toma de decisiones responsables por parte de la ciudadanía.

En su oportunidad, el titular de la Dirección General de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, señaló que la SEP mantiene acciones permanentes para fortalecer los mecanismos de consulta y transparencia en materia profesional, a fin de brindar certeza sobre la preparación y acreditación de quienes ejercen distintas especialidades en el país.

En este mismo sentido, exhortó a las personas interesadas en realizarse procedimientos estéticos a no dejarse llevar por publicidad engañosa, promociones irregulares o servicios ofrecidos en lugares que no acrediten condiciones adecuadas de seguridad e higiene, ya que la prevención y la información oportuna pueden evitar daños a la salud y complicaciones graves.

Al respecto, reiteró el compromiso de la SEP con la protección de la salud de la población e invitó a informarse adecuadamente, priorizar la seguridad y denunciar cualquier práctica irregular ante las autoridades competentes, con el objetivo de contribuir a una atención médica responsable y confiable.