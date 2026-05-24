Muere Javier Coello Trejo, el Fiscal de Hierro; representante de casos de alto perfil

Javier Coello Trejo, Emilio Lozoya Austin y Javier Zuarth. (La Crónica de Hoy)

El abogado y es fiscal general de la República, Javier Coello Trejo, conocido como El Fiscal de Hierro, falleció este domingo a los 77 años de edad, confirmó la familia Coello Zuarth

Conocido como el Fiscal de Hierro, Coello Trejo se ganó ese mote cuando fue el titular de la entonces PGR en el sexenio de José López Portillo y destacó tanto en el ámbito privado como en el servicio público, donde construyó una larga trayectoria dentro del sistema judicial mexicano.

Fue litigante por casi 60 años, donde llevó casos de alto perfil como el de la defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin quien fue acusado por la administración de Andrés Manuel López Obrador de desfalcó a esa petrolera, así como del ex gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, acusado por presunto lavado de dinero por la administración morenista.

Incluso en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde regresó como titular de la PGR, logró la detención del líder sindical de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”,. El llamado “Quinazo”.

Antes, regresó a Chiapas, su estado natal, donde fue secretario general de gobierno del general Absalón Castellano.

“Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, compañía y oraciones en este momento tan difícil para nuestra familia”, expresaron sus familiares en un mensaje.

Detallaron que el jurista será velado en Gayosso Lomas Memorial, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público. Leal a su valores y principios que defendió con firmeza y valentía”, lamentó el senador Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, de donde era oriundo Coello Treljo

El senador del PVEM, consideró que el ejemplo de Coello Trejo, es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil.

Otro caso relevante de Coello Trejo fue el de capturar al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo y recuperar las joyas arqueológicas robadas en 1985 del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Coello Trejo fue secretario de Gobierno de Chiapas de 1982 a 1984, fue subprocurador general de la República entre los años 1988 a 1990 y procurador Federal del Consumidor de 1990 a 1991.

En los últimos años, se dedicó a la defensoría privada a través de su propio despacho Coello Trejo y Asociados, fundado en 1984.