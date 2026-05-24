Plantea PAN regular uso de inteligencia artificial en procesos electorales

Buscan regular e incluso prohibir el uso de IA en comicios electorales

El PAN en la Cámara de Diputados planteó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular y aplicar sanciones al uso de la inteligencia artificial en procesos electorales por parte de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos de los Poderes de la Unión o locales, órganos de gobierno municipales, de la Ciudad de México o autónomos, y cualquier otro ente público.

La iniciativa del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez señala que queda prohibido el uso de sistemas de inteligencia artificial para generar, difundir o amplificar información falsa o engañosa que pueda afectar la equidad en la contienda electoral o inducir al error a la ciudadanía.

Sánchez Rodríguez menciona que la falta de regulación específica genera un vacío legal que impide a las autoridades electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral, actuar de manera oportuna y eficaz frente a prácticas como el uso de bots, la difusión de deepfakes o la propaganda automatizada no transparente.

Resalta que en el contexto electoral, estas tecnologías han permitido la automatización de estrategias de propaganda política mediante el uso de bots, microsegmentación de audiencias y generación masiva de contenido personalizado; sin embargo, también han generado riesgos sustanciales para la integridad democrática, al facilitar la difusión de desinformación, manipulación de la opinión pública y simulación de identidades o mensajes.

Plantea que los partidos políticos, candidaturas y cualquier persona física o moral deberán informar de manera clara cuando utilicen herramientas de inteligencia artificial para la generación de contenidos de propaganda electoral.

Detalla que el Instituto Nacional Electoral establecerá lineamientos para el monitoreo, identificación y sanción del uso indebido de inteligencia artificial en el ámbito electoral.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Reforma Política-Electoral, también señala que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a lo establecido en la presente Ley.

Recalca que el marco normativo vigente, particularmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no contempla de manera específica la regulación del uso de la inteligencia artificial en propaganda electoral ni establece obligaciones claras en materia de transparencia algorítmica o responsabilidad sobre contenidos generados mediante estas tecnologías.

Por ello, considera necesario actualizar el marco jurídico para responder a los desafíos emergentes derivados del uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales, garantizando la protección de los principios de equidad, certeza, legalidad y autenticidad del sufragio.

Destaca que la reforma responde al principio de equidad en la contienda electoral, ya que el uso desregulado de estas herramientas puede otorgar ventajas indebidas a ciertos actores políticos con mayor acceso a tecnología avanzada, afectando la competencia justa.

Además, busca fortalecer la transparencia, obligando a los actores políticos a informar cuando utilicen herramientas de inteligencia artificial en la generación de contenidos, lo que permitirá a la ciudadanía identificar el origen y naturaleza de la información que consume.