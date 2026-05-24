Sancionan con 10 años fuera del servicio público a exfuncionaria del ISSSTE por irregularidades millonarias

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Ciudad de México (Tamara Ramírez Villegas)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que una persona servidora pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue inhabilitada por 10 años, luego de ser encontrada responsable de desviar recursos públicos por más de 913 mil pesos.

De acuerdo con la dependencia, el caso fue investigado por el Órgano Interno de Control del ISSSTE, que reunió las pruebas presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como resultado, se determinó la sanción contra Ruth L., quien se desempeñaba como asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato.

Según el comunicado, la exfuncionaria asignó recursos públicos a un tercero ajeno a la institución mediante la emisión de un cheque por 913 mil 952 pesos con 32 centavos, sin contar con fundamento jurídico para realizar la operación.

La Secretaría precisó que la persona sancionada aún tiene derecho a impugnar la resolución. En caso de hacerlo, aseguró que defenderá el proceso “apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada”.

Además, la dependencia invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción o conductas contrarias a los principios de legalidad e integridad a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la confianza en las instituciones públicas y combatir la corrupción, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.