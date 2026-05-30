Capturan a “El Repollo” uno de los líderes de Cárteles Unidos en Michoacán

Captura de "El Repollo" (FGR)

Autoridades Federales detuvieron a Alonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, uno de los líderes principales de Cárteles Unidos, quines operan en Michoacán.

“El Repollo” es hijo de Juan José Farías Mendoza, alias “Juango”, nieto de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos.

Valencia ha sido identificado como colaborador de organizaciones criminales transnacionales mexicanas vinculadas a Cárteles Unidos, y estaba a cargo de coordinar estrucuturas delictivas relacionadas con el tráfico de armas, tráfico de drogas, operaciones con recursos de procedencioa ilícita, también fungía como enlace con autoridades estatales y municipales en Tepalcatepec, Michoacán, y era el encargado de operar laboratorios de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que en acciones coordinadas con instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, desplegaron un operativo táctico en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, por la posible comisión de los delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Al dar cumplimiento a una orden de cateo encabezada por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, permitió el aseguramiento de “El Repollo”, quien es requerido por los Estados Unidos.

Los cateos a dos inmuebles se realizaron en la colonia El Chivo, donde se dio cumplimiento a la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de Alfonso Valencia Valencia.