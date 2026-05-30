Semarnat propone consulta pública para nueva norma que limita la emisión de contaminantes de motocicletas nuevas

Motos (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso a consulta pública una nueva propuesta regulatoria para las motocicletas nuevas que se comercialicen en México. Se trata del proyecto PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026, que establece límites máximos de emisiones contaminantes para unidades equipadas con motores de combustión interna a gasolina.

La dependencia informó que la iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene como objetivo reducir la contaminación generada por este tipo de vehículos, además de ofrecer reglas claras para fabricantes e importadores.

La propuesta surge en un contexto de crecimiento constante del uso de motocicletas en el país. De acuerdo con la Semarnat, cada año se comercializan más de un millón de unidades, utilizadas tanto como medio de transporte como herramienta de trabajo.

El proyecto busca controlar emisiones de contaminantes como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, sustancias relacionadas con problemas de calidad del aire y afectaciones a la salud pública. Para ello, plantea una transición gradual hacia tecnologías menos contaminantes.

Los límites contemplados en la propuesta son equivalentes a estándares internacionales conocidos como Euro 2, Euro 3 y Euro 4, utilizados en distintos países para disminuir la contaminación generada por motocicletas.

La regulación tendría alcance nacional y sería obligatoria únicamente para fabricantes e importadores de motocicletas nuevas antes de su comercialización o importación definitiva al país. La Semarnat aclaró que la norma no afectará a las motocicletas que actualmente circulan ni impondrá nuevas obligaciones a sus propietarios.

También precisó que quedarán fuera de esta regulación las motocicletas con motores menores a 50 centímetros cúbicos, así como vehículos de tres y cuatro ruedas y aquellos diseñados para usos distintos a la circulación en vías públicas.

Además de fijar límites de emisiones, la norma contempla especificaciones técnicas, criterios de durabilidad para ciertas categorías de motocicletas de mayor cilindrada y mecanismos de verificación para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

La consulta pública estará abierta hasta el 21 de junio de 2026. Durante este periodo, fabricantes, importadores, especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles y ciudadanos podrán revisar el proyecto y enviar observaciones para fortalecer el contenido de la norma.

Con esta propuesta, la Semarnat busca avanzar en la actualización de las reglas ambientales para el sector motociclista y acompañar el crecimiento de este mercado con medidas enfocadas en la protección de la salud y el medio ambiente.