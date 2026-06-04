Kenia López Rabadán pide a AMLO “deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando”

Kenía López Rabadán pide a AMLO deje de crear cortinas de humo para distraer la atención de los principales problemas del país (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Tensión Mèxico-EU — Horas después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicara una carta en su cuenta de la red social X, donde sale en defensa de la mandataria Claudia Sheinbaum y la soberanía de México por las arremetidas del huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, en medio de una creciente tensión en la relación bilateral entre ambos países vecinos, este jueves la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió al exmandatario y líder de la 4T, que “deje gobernar a la presidenta, al menos no estorbando”.

La respuesta de la legisladora panista apareció publicada en su cuenta de la red social X , donde además de criticar la misiva de López Obrador al pedir que regrese el otro Trump, también le acusa de que su fallida política de “abrazos, no balazos” para combatir al crimen organizado durante su administración, es lo que tiene en este momento el conflicto entre México y Estados Unidos, lo que ha servido de argumento a EU para poner pausas en la revisión del T-MEC.

Ex Presidente.



Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando.



Su politica de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.



Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en… https://t.co/d4ruqcgoNy — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 4, 2026

Kenia López Rabadán subrayó que “su política de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad. (Y) esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en medio de la revisión del TMEC”, escribió López Rabadán en la red social.

En la misma línea, y en un mensaje directo al exmandatario, la diputada panista apuntó que “México necesita que nos unamos para combatir al narcotráfico. Deje de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen”.

La Crónica de Hoy 2026