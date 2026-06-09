ANUIES y gobierno de Tlaxcala impulsan planeación y prospectiva de la educación superior

ANUIES Gustavo Cruz Chávez, coordinador General de Vinculación Estratégica de la ANUIES participó en juna ornada de trabajo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), en Tlaxcala, con el objetivo de trazar la ruta de la educación superior para los próximos años y fortalecer los mecanismos de planeación estatal

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) participó en una jornada de trabajo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), con el objetivo de trazar la ruta de la educación superior para los próximos años y fortalecer los mecanismos de planeación estatal,

En las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, durante el encuentro, Gustavo Cruz Chávez, coordinador General de Vinculación Estratégica de la ANUIES, destacó la importancia de este espacio para el diálogo, la reflexión y el análisis prospectivo.

En su intervención, en representación del titular de la Asociación, Luis González Placencia, reconoció a Tlaxcala como una de las pocas entidades federativas que ha logrado armonizar con éxito su marco jurídico local con la legislación federal en materia de educación superior, contando ya con un programa y un plan de ruta definidos.

Asimismo, informó del algoritmo de planeación desarrollado por el equipo técnico de la asociación, herramienta que permitirá a las autoridades educativas locales vincular de manera efectiva la educación media con la superior, facilitando la mejora de indicadores específicos mediante tareas estratégicas.

Es importante mencionar que los talleres para el fortalecimiento de la COEPES, impulsados por la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se enfocan en capacitar a equipos directivos y docentes de instituciones públicas y privadas bajo los lineamientos del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).

Estas acciones tienen como principal objetivo dotar a las instituciones de herramientas para la autoevaluación continua, cumpliendo con los estándares nacionales; alinear el currículum de las universidades y centros de educación superior a los principios de equidad, excelencia y vinculación comunitaria y trabajar de la mano del Comité de Mejora Continua Integral, conformado por representantes de diversas instituciones de educación profesional en el estado.

Al encuentro asistió también Julio César Leyva, director General de Educación Superior para el Magisterio, en representación del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, quien también coincidió con la necesidad de trabajar en áreas clave como la educación dual y la adaptación de la oferta educativa, ante las transformaciones demográficas que enfrenta el país hacia el año 2030 y décadas posteriores.

Esta jornada de trabajo respondió al interés expresado por el gobierno de Tlaxcala desde el pasado mes de abril para trabajar estrechamente con el secretariado técnico conjunto y la ANUIES, reafirmando el compromiso mutuo por la transformación de la educación superior en beneficio de la juventud tlaxcalteca.

Leyva Ruiz recalcó la importancia de reconocer a las Escuelas Normales como instituciones fundamentales de la educación superior mexicana, instando a una mayor sinergia entre estas y el sistema universitario para alcanzar la justicia social y una vida digna.

México, dijo, es el único país en América Latina que desde hace más de cuatro décadas forma a sus docentes a nivel licenciatura dentro de las Escuelas Normales, con lo que, se ha consolidado al normalismo como una columna de la educación superior.

Igualmente, hizo un llamado a las autoridades universitarias y rectores a profundizar en el conocimiento de la Ley General de Educación Superior para dejar de caminar como “líneas paralelas” y consolidar una sola comunidad educativa orientada al horizonte del año 2030.

Sandra Morelos Arellano, directora de Profesiones y Educación Media Superior y Superior, resaltó que Tlaxcala ya cuenta con un programa alineado al Nacional de Educación Superior y se trabaja en la vinculación con diferentes sectores del estado, anunciando que en breve se darán a conocer dichos avances.