Baja California Sur suma tres refugios pesqueros para recuperar especies: Agricultura

Las comunidades, quienes mostraron su interés en recuperar las poblaciones de las especies pesqueras de interés comercial

Las comunidades pesqueras de Baja California Sur contarán con tres nuevas Zonas de Refugio Pesquero (ZRP) en el corredor Boca del Álamo-Punta Pescadero, ubicado en la zona marina y costera cercana a El Cardonal, en el municipio de La Paz, como parte de una medida orientada a recuperar poblaciones de especies de importancia comercial y preservar los ecosistemas marinos de la región.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que la creación de estas áreas respondió a una solicitud presentada por cooperativas pesqueras de la zona, respaldada además por las propias comunidades interesadas en fortalecer la actividad económica de la que dependen cientos de familias.

La propuesta también recibió la opinión técnica favorable del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), que consideró viable la implementación de estas medidas para el aprovechamiento responsable y la conservación de los recursos pesqueros.

Las tres nuevas zonas permanecerán vigentes durante un periodo inicial de cinco años y operarán bajo reglas específicas.

En la ZRP Rincón se permitirá la pesca comercial de especies de escama marina utilizando únicamente piola y anzuelos del número 4 al 10. También estará autorizada la captura de sardina para utilizarla exclusivamente como carnada mediante atarraya con luz de malla de tres octavos de pulgada; la pesca de calamar con potera y cuchara; y la extracción de macarela con palangre vertical equipado con entre cinco y diez anzuelos del número 12 para el mismo fin. Además, podrán realizarse actividades de pesca deportiva y recreativa con caña y carrete conforme a la NOM-017-PESC-1994, así como pesca para consumo doméstico de acuerdo con la legislación vigente.

En la **ZRP Huerta Vieja**, las actividades estarán más restringidas, permitiéndose únicamente la pesca para consumo doméstico, la investigación científica y actividades recreativas no extractivas, conforme al Artículo 72 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por su parte, en la **ZRP Punta Pescadero** se autorizarán prácticamente las mismas actividades que en Rincón: pesca comercial de especies de escama marina con piola y anzuelo; captura de sardina, calamar y macarela para emplearlas como carnada; pesca deportivo-recreativa y pesca destinada al autoconsumo.

Detrás de esta iniciativa está el interés de las y los pescadores por recuperar especies que han visto reducidas sus poblaciones y, al mismo tiempo, proteger el entorno marino del que depende su sustento.

Se espera que la implementación de estas zonas contribuya a incrementar la presencia de especies como cabrilla piedrera, cabrilla sardinera, cadernal, calamar, cochito, conejo, estacuda, huachinango, jurel, lengua, lunarejo, macarela, palometa plateada, pargo amarillo, pargo coconaco, pargo colmillón, pierna, sardina, sierra y vieja.

Conapesca destacó que esta medida también responde al compromiso del Gobierno federal de atender directamente las solicitudes del sector pesquero y acuícola, promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección de los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria de las comunidades que viven de la pesca.